Самый популярный в России автобус получит «космическую» внешность

«Вектор Next» построен на шасси грузовика «Газон Next». В гамме модели есть множество версий: городские, междугородные, туристические, притом покупатель может выбрать дизельную или газовую модификации.

Всего семейство этих машин включает 12 вариантов размерностью от 7,5 до 8,8 м. Автобусы адаптированы под перевозку маломобильных пассажиров, а также имеют отдельную водительскую дверь (это важный нюанс).

Кстати, в гамме даже есть исполнение, оборудованное 6-диапазонной автоматической коробкой передач российского производства, но базовая комплектация подразумевает 5-ступенчатая коробка передач.

Пользователь alex-chatki на сайте «Автобусный транспорт» разместил фотографии рестайлингового «Вектора Next»: «космическая» передняя маска нового образца напоминает оформление новейшего автобуса Citymax 9.