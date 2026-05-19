Гиперкар LaFerrari гонщика F1 Фелипе Массы пустят с молотка

Фелипе Масса выступал за Ferrari в «Формуле-1» на протяжении восьми лет (с 2006 по 2013 год). Вскоре после ухода из команды он получил ключи от одного из 499 гиперкаров LaFerrari, когда-либо построенных итальянским брендом. Ferrari позволила гонщику самостоятельно выбрать дизайн — автомобиль окрашен в чёрный цвет Nero Black с красными полосами Rosso Corsa на переднем сплиттере, порогах и заднем диффузоре.

Гиперкар также оснащен специальной табличкой между сиденьями с надписью «Grazie Felipe» (Спасибо, Фелипе) и подписью тогдашнего генерального директора Ferrari Луки ди Монтедземоло. Сам Масса расписался на приборной панели из углеродного волокна.

Масса владел автомобилем с 2014 по 2021 год, пока его не купил датский коллекционер. Пробег гиперкара составляет менее 4 тыс. километров, а последнее обслуживание прошло в Дании. Для сравнения, недавно проданный LaFerrari, который принадлежал певцу Джею Кею (Jamiroquai) и имел пробег 11тыс. километров, ушел с молотка примерно за $ 5,81 млн.

