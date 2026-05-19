Опубликовано 19 мая 2026, 05:15
В Казахстане премиальный родственник Geely Monjaro будет стоить 3,4 млн рублей

В Казахстане пошли продажи Lynk & Co 08, родственного кроссоверу Geely Monjaro. Большой кроссовер Lynk & Co 08 построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которую также использует популярный среди россиян Geely Monjaro. Новинка казахстанского рынка имеет длину 4820 мм, ширину — 1915 мм, высоту — 1685 мм, а размер колесной базы составляет 2848 мм.
Lynk & Co 08
Алексей Кованов
В соседней стране будет предложена только переднеприводная гибридная версия суммарной отдачей 350 л.с. Её 1,5-литровый турбомотор большую часть времени выполянет задачи генератора, но при высоких нагрузках помогает вращать ведущие колёса через 3-ступенчатую электромеханическую трансмиссию.

Как выяснил журнал Motor, в стартовой комплектации Pro Lynk & Co 08 стоит 21,9 млн тенге — это 3,4 млн рублей. Эта версия может предложить полный набор подушек бозопасности, комплект продвинутых водительских ассистентов, а также 15,4-дюймовый центральный тачскрин.

Кроме того, в список оборудования включены восемь динамиков аудиосистемы, цифровые приборы, электропривод крышки багажника, зимний пакет и многое другое, включая двухзонный климат-контроль, панорамную крышу и вентиляцию передних сидений.

