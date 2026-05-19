В Казахстане премиальный родственник Geely Monjaro будет стоить 3,4 млн рублей
В соседней стране будет предложена только переднеприводная гибридная версия суммарной отдачей 350 л.с. Её 1,5-литровый турбомотор большую часть времени выполянет задачи генератора, но при высоких нагрузках помогает вращать ведущие колёса через 3-ступенчатую электромеханическую трансмиссию.
Как выяснил журнал Motor, в стартовой комплектации Pro Lynk & Co 08 стоит 21,9 млн тенге — это 3,4 млн рублей. Эта версия может предложить полный набор подушек бозопасности, комплект продвинутых водительских ассистентов, а также 15,4-дюймовый центральный тачскрин.
Кроме того, в список оборудования включены восемь динамиков аудиосистемы, цифровые приборы, электропривод крышки багажника, зимний пакет и многое другое, включая двухзонный климат-контроль, панорамную крышу и вентиляцию передних сидений.
Читайте также:
- В Казахстане новый Toyota RAV4 будет стоить 3,4 млн рублей
- Никакого электричества: первая Alpina от BMW получит бензиновый мотор V8
- Самый редкий из когда-либо созданных Mercedes AMG One потребовал рекордное ТО