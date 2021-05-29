Итальянская полиция вооружилась бронированными Alfa Romeo

Карабинеры являются одним из родов войск в составе вооружённых сил Италии и занимаются не только охраной правопорядка, но и выполняют функцию военной полиции. Они сотрудничают с Alfa Romeo уже 70 лет, а теперь карабинеры получили от местного автопроизводителя новый спецтранспорт — патрульную машину на базе седана Giulia. Все стёкла и двери автомобиля защищены по классу B4 и способны защитить пассажиров от обстрела из пистолетов, карабинов и винтовок патронами калибром до .44 Magnum. На крыше бронированного седана установили несколько проблесковых маячков с индивидуальными обтекателями, а в боковые зеркала встроили стробоскопы.
Наконец, на чёрный кузов Alfa Romeo Giulia нанесли цветографическую схему из полос красного цвета, белой крыши и надписей Carabinieri. Салон рассчитан на трёх полицейских и одного задержанного. В общей сложности для карабинеров будет выпущено 1770 бронированных седанов. Донором для патрульной машины на сей раз выступила не 510-сильная версия Quadrifoglio — по одному такому седану есть у карабинеров в Риме и Милане, а более скромная модификация с 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил. С места до «сотни» она разгоняется за 6,6 секунды, а максимальная скорость такой Giulia достигает 230 км/ч.