Итальянская полиция вооружилась бронированными Alfa Romeo

Карабинеры являются одним из родов войск в составе вооружённых сил Италии и занимаются не только охраной правопорядка, но и выполняют функцию военной полиции. Они сотрудничают с Alfa Romeo уже 70 лет, а теперь карабинеры получили от местного автопроизводителя новый спецтранспорт — патрульную машину на базе седана Giulia. Все стёкла и двери автомобиля защищены по классу B4 и способны защитить пассажиров от обстрела из пистолетов, карабинов и винтовок патронами калибром до .44 Magnum. На крыше бронированного седана установили несколько проблесковых маячков с индивидуальными обтекателями, а в боковые зеркала встроили стробоскопы.