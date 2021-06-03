Редкий полицейский универсал Alfa Romeo выставили на продажу

В отличие от Alfa Romeo Giulia Berlina, купе Sprint и спайдера GTC, универсалы Familiare на базе Giulia не так известны. Дело в том, что их выпускали в небольших количествах всего несколько кузовных ателье. Этот экземпляр пятидверки, к примеру, сделан в мастерской Carrozzeria Giorgetti, а были ещё Colli и Grazia. В основном такие машины пользовались популярностью у полиции (на них преследовали грабителей) и служб скорой помощи.