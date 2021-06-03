Редкий полицейский универсал Alfa Romeo выставили на продажу

Редкий полицейский универсал Alfa Romeo выставили на продажуМашина построена кузовным ателье Carrozzeria Giorgetti
В отличие от Alfa Romeo Giulia Berlina, купе Sprint и спайдера GTC, универсалы Familiare на базе Giulia не так известны. Дело в том, что их выпускали в небольших количествах всего несколько кузовных ателье. Этот экземпляр пятидверки, к примеру, сделан в мастерской Carrozzeria Giorgetti, а были ещё Colli и Grazia. В основном такие машины пользовались популярностью у полиции (на них преследовали грабителей) и служб скорой помощи.
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Один из бывших полицейских автомобилей и продаёт фирма Straderial. Универсал 1975 года заботливо отреставрировали, вернули ему первоначальный цвет Polizia Stradale Green, но главное — оборудовали компонентами из каталога Alfaholics. В их числе — 185-сильный двигатель 2.0 с новыми распредвалами, коваными поршнями и гоночными клапанными пружинами; трансмиссия и салон от версии GTA; а также подвеска и тормоза от GTA-R — такие машины строит сама Alfaholics на базе Giulia Sprint GT.
Если же хочется чего-то ещё более эксклюзивного, то стоит посмотреть на работу Палмера Уэста и Иона Смита, основателей фирмы Aether Apparel. Они взяли Alfa Romeo GTV6 1985 года и превратили её в кроссовер Alpine Alfa. Спереди и сзади у «Альфы» появились изготовленные по спецзаказу рычаги, тяги и регулируемые стойки. Дорожный просвет увеличился на 16,5 сантиметра. Также GTV6 оснастили силовыми бамперами со встроенными буксировочными крюками и багажником на крыше со световой балкой и спойлером.