3 июня, 20:25

Редкий полицейский универсал Alfa Romeo выставили на продажу

Машина построена кузовным ателье Carrozzeria Giorgetti
В шоуруме фирмы Straderial, французского дилера по продаже винтажных автомобилей, появился необычный экземпляр классической Alfa Romeo Giulia. Это универсал Familiare, ранее использовавшийся дорожной полицией Италии. Пятидверка, построенная мастерской Carrozzeria Giorgetti, заботливо восстановлена и оборудована компонентами из каталога знаменитой английской мастерской Alfaholics.
Alfa Romeo Giulia Familiare © Straderial
Алексей Носаченко

В отличие от Alfa Romeo Giulia Berlina, купе Sprint и спайдера GTC, универсалы Familiare на базе Giulia не так известны. Дело в том, что их выпускали в небольших количествах всего несколько кузовных ателье. Этот экземпляр пятидверки, к примеру, сделан в мастерской Carrozzeria Giorgetti, а были ещё Colli и Grazia. В основном такие машины пользовались популярностью у полиции (на них преследовали грабителей) и служб скорой помощи.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Один из бывших полицейских автомобилей и продаёт фирма Straderial. Универсал 1975 года заботливо отреставрировали, вернули ему первоначальный цвет Polizia Stradale Green, но главное — оборудовали компонентами из каталога Alfaholics. В их числе — 185-сильный двигатель 2.0 с новыми распредвалами, коваными поршнями и гоночными клапанными пружинами; трансмиссия и салон от версии GTA; а также подвеска и тормоза от GTA-R — такие машины строит сама Alfaholics на базе Giulia Sprint GT.

Если же хочется чего-то ещё более эксклюзивного, то стоит посмотреть на работу Палмера Уэста и Иона Смита, основателей фирмы Aether Apparel. Они взяли Alfa Romeo GTV6 1985 года и превратили её в кроссовер Alpine Alfa. Спереди и сзади у «Альфы» появились изготовленные по спецзаказу рычаги, тяги и регулируемые стойки. Дорожный просвет увеличился на 16,5 сантиметра. Также GTV6 оснастили силовыми бамперами со встроенными буксировочными крюками и багажником на крыше со световой балкой и спойлером.

Источник: Straderial