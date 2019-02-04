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16:21

Простоявшую 35 лет на подземной парковке Alfa Romeo продали за 600 тысяч евро

Giulietta SZ была выпущена тиражом 217 экземпляров

Простоявший 35 лет на цокольном этаже одного из зданий в Турине Alfa Romeo Giulietta SZ образца 1962 года продали на аукционе за 567 тысяч евро. Бывший владелец автомобиля не смог забрать автомобиль из-за сломавшегося грузового лифта.
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Alfa Romeo Giulietta SZ, аббревиатура от Sprint Zagato, выпустили в количестве 217 экземпляров. Двухместную «берлинетту» с полностью алюминиевым кузовом работы Франко Скальоне представили в 1960 году на автосалоне в Женеве. Модель построили на укороченном шасси Giulietta Spider и оснастили 1,3-литровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил. Ателье Zagato помогло уменьшить массу модели до 785 килограммов, заменив обычные стекла на плексигласовые и установив дисковые тормоза вместо барабанных.

Благодаря продуманной аэродинамике и укороченной «хвостовой» части Alfa Romeo Giulietta SZ могла разгоняться до 200 километров и обгонять автомобили с более мощными двигателями. Sprint Zagato успешно выступала в гонках и помогла Alfa Romeo выиграть Международный чемпионат производителей в 1962 и 1963 годах, а также ралли Франции в 1957-м.

1939 Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta

8 февраля на торги Artcurial Motorcars выставят один из пяти экземпляров 1939 Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta. Машина с кузовом работы итальянского ателье Touring оценена в 16–22 миллиона евро (1,2–1,65 миллиарда рублей).

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