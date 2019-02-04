Простоявшую 35 лет на подземной парковке Alfa Romeo продали за 600 тысяч евро

Alfa Romeo Giulietta SZ, аббревиатура от Sprint Zagato, выпустили в количестве 217 экземпляров. Двухместную «берлинетту» с полностью алюминиевым кузовом работы Франко Скальоне представили в 1960 году на автосалоне в Женеве. Модель построили на укороченном шасси Giulietta Spider и оснастили 1,3-литровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил. Ателье Zagato помогло уменьшить массу модели до 785 килограммов, заменив обычные стекла на плексигласовые и установив дисковые тормоза вместо барабанных.
Благодаря продуманной аэродинамике и укороченной «хвостовой» части Alfa Romeo Giulietta SZ могла разгоняться до 200 километров и обгонять автомобили с более мощными двигателями. Sprint Zagato успешно выступала в гонках и помогла Alfa Romeo выиграть Международный чемпионат производителей в 1962 и 1963 годах, а также ралли Франции в 1957-м.
8 февраля на торги Artcurial Motorcars выставят один из пяти экземпляров 1939 Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta. Машина с кузовом работы итальянского ателье Touring оценена в 16–22 миллиона евро (1,2–1,65 миллиарда рублей).