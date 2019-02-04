Простоявшую 35 лет на подземной парковке Alfa Romeo продали за 600 тысяч евро

Alfa Romeo Giulietta SZ, аббревиатура от Sprint Zagato, выпустили в количестве 217 экземпляров. Двухместную «берлинетту» с полностью алюминиевым кузовом работы Франко Скальоне представили в 1960 году на автосалоне в Женеве. Модель построили на укороченном шасси Giulietta Spider и оснастили 1,3-литровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил. Ателье Zagato помогло уменьшить массу модели до 785 килограммов, заменив обычные стекла на плексигласовые и установив дисковые тормоза вместо барабанных.