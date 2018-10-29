Один из пяти экземпляров довоенной «Альфы» продадут за 1,5 миллиарда рублей

Alfa Romeo 8C 2900B, по сути, представлял собой дорожную версию гоночного автомобиля, построенного на шасси 8C 35 Grand Prix. Купе комплектовалось рядным восьмицилиндровым двигателем объемом 2,9 литра. Агрегат, оснащенный двумя приводными нагнетателями Roots, выдавал 218, а позднее 177 лошадиных сил. 8C 2900B комплектовался полностью независимой подвеской с пружинами и гидравлическими амортизаторами спереди и задним мостом с поперечными рессорами сзади.
В 1938 году заводская команда Alfa Corse построила четыре короткобазные версии 8C 2900B для участия в гонке Mille Miglia. Три автомобиля с кузовами типа «родстер» от ателье Carrozzeria Touring Superleggera оснастили форсированными до 228 сил двигателями. Четвертый, подготовленный для пилота Клементе Биондетти, получил агрегат 3.0 I8 от Alfa Romeo Tipo 308 Grand Prix, мощность которого составляла 300 лошадиных сил. В Mille Miglia 1938 года машины заняли два первых места.
Выставленный на продажу Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta с номером шасси «412024» был передан первому владельцу из Италии в 1939 году. Через год машину перевезли в Англию, где она сменила трех собственников. У нынешнего автомобиль хранится последние 42 года.
Аукционный дом Bonhams также планирует продать один из уникальных Alfa Romeo. Это существующий в единственном экземпляре прототип 155 GTA Stradale, выпуск которой руководство марки планировало приурочить к победам в европейских кузовных чемпионатах.