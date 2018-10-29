Один из пяти экземпляров довоенной «Альфы» продадут за 1,5 миллиарда рублей

В 1938 году заводская команда Alfa Corse построила четыре короткобазные версии 8C 2900B для участия в гонке Mille Miglia. Три автомобиля с кузовами типа «родстер» от ателье Carrozzeria Touring Superleggera оснастили форсированными до 228 сил двигателями. Четвертый, подготовленный для пилота Клементе Биондетти, получил агрегат 3.0 I8 от Alfa Romeo Tipo 308 Grand Prix, мощность которого составляла 300 лошадиных сил. В Mille Miglia 1938 года машины заняли два первых места.