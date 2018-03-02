Mercedes-AMG GLA 45 превратили в гибрид с очень сложным полным приводом

Компания GKN Driveline, специализирующаяся на разработке электроприводов, превратила Mercedes-AMG GLA 45 в подключаемый гибрид с механической и электрической системой распределения тяги между колесами. Для модификации потребовалось переделать 99 узлов и установить 1340 новых компонентов.

В коробку передач «заряженного» кроссовера специалисты GKN интегрировали механический редуктор Twister, который заменил собой главную передачу и передний дифференциал.

На задней оси установили электропривод eTwinsterX, особенностью которого является двухступенчатая коробка передач с электрическим актуатором. Благодаря паре многодисковых сцеплений блок может плавно регулировать момент, подаваемый на каждую из полуосей.

Мощность электромотора, интегрированного в узел eTwinsterX, составляет 163 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента.

Гибридная установка GKN может работать в исключительно электрическом режиме с приводом на заднюю или переднюю ось, а также в режиме полного привода с подключением ДВС и электромотора.

Компания GKN Driveline известна тем, что поставляет электрические узлы и компоненты крупнейшим мировым производителям. Среди них — Porsche, BMW, Volvo и Peugeot.

В 1971 году GKN построила прототип на базе Jensen Interceptor FF – FFF100. Его оснастили семилитровым двигателем V8, отдача которого составляла 600 лошадиных сил, и полноприводной трансмиссией Formula Ferguson. Его компания использовала для демонстрации своих последних разработок.

Во время заездов на испытательном полигоне MIRA FFF100 смог в дождь разогнаться с места до 161 километра в час и полностью остановится за 12,2 секунды. На сухой трассе время было улучшено до 11,5 секунды. Рекорд был побит McLaren F1.

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