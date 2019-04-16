Марка Buick показала в Шанхае ультрароскошный минивэн

От Buick GL8 Avenir текущего, третьего поколения концепт отличается оформлением передней части кузова. У него другие многосегментные светодиодные фары, решетка радиатора с рисунков в виде сетки и бампер с хромированными «клыками». В салоне минивэна появилась совмещенная с дисплеем мультимедийной системы цифровая «приборка» и 14-дюймовый проекционный дисплей.