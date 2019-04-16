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11:00

Марка Buick показала в Шанхае ультрароскошный минивэн

Концепт GL8 Avenir демонстрирует будущее одноименной серийной модели

Компания Buick представила на автосалоне в Шанхае готовый к запуску в серийное производство концепт минивэна GL8 Avenir. Однообъемник демонстрирует, как могла бы выглядеть нынешняя модель после рестайлинга, а дизайн его интерьера отдает дань уважения традиционной китайской живописи гохуа.
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От Buick GL8 Avenir текущего, третьего поколения концепт отличается оформлением передней части кузова. У него другие многосегментные светодиодные фары, решетка радиатора с рисунков в виде сетки и бампер с хромированными «клыками». В салоне минивэна появилась совмещенная с дисплеем мультимедийной системы цифровая «приборка» и 14-дюймовый проекционный дисплей.

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Узор на креслах — это схематическое изображение водопада. Темно-синяя крыша, напольное покрытие из кашемира, светло-серые и черно-синие акценты отсылают к традиционной китайской живописи тушью гохуа. Задние индивидуальные кресла разделены центральным подлокотником с интегрированным в него винным шкафом и охладителем для бутылок.

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Buick Encore

Помимо GL8, в Шанхае Buick показал кроссовер Encore следующего поколения (перелицованная версия Opel Mokka) и его более крупную версию Encore GX. Обе машины построены на новой «тележке» BXX, но отличаются размерами. В гамме двигателей — только трехцилиндровые бензиновые турбомоторы 1,0 и 1,3 литра. Коробка — девятидиапазонный «автомат» или вариатор.

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