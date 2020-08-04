Посмотрите на монструозный Jeep Gladiator с мотором от Corvette

По словам авторов проекта, Gladiator-монстр построен на удлинённой раме, имеет колёсную формулу 6х6, дорожный просвет, увеличенный на 120 миллиметров, а ход подвески составляет 355 миллиметров. Переднюю и заднюю подвески оставили без изменений, а рулевое управление доработали. На выбор предложены две модификации пикапа: с «корветтовским» 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью около 500 лошадиных сил либо дизелем, который выдаёт 300 сил. Цены начинаются от 140 и 150 тысяч долларов соответственно.
So Flo Jeeps
В числе дополнительного оборудования – интегрированная в передний бампер лебёдка, силовой трубчатый каркас для грузовой платформы, окрашенный в цвет кузова, и опускающиеся подножки. Особое внимание тюнеры уделили передней части пикапа, добавив огненно-красные фары, напоминающие горящие глаза монстра, полностью новый капот с воздухозаборниками и сетчатую фальшрадиаторную решётку.
Ранее тюнинг-ателье Hennessey представило свой вариант доработки Jeep Gladiator. Пикап укомплектовали двигателем V8 объемом 6,2 литра, который развивает 1000 лошадиных сил, внедорожными покрышками BF Goodrich KD на 20-дюймовых дисках и силовыми бамперами. Hennessey намеревается выпустить всего 24 таких автомобиля.