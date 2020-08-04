Посмотрите на монструозный Jeep Gladiator с мотором от Corvette

По словам авторов проекта, Gladiator-монстр построен на удлинённой раме, имеет колёсную формулу 6х6, дорожный просвет, увеличенный на 120 миллиметров, а ход подвески составляет 355 миллиметров. Переднюю и заднюю подвески оставили без изменений, а рулевое управление доработали. На выбор предложены две модификации пикапа: с «корветтовским» 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью около 500 лошадиных сил либо дизелем, который выдаёт 300 сил. Цены начинаются от 140 и 150 тысяч долларов соответственно.