Брутальный Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии от Mopar

Брутальный Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии от MoparАвтомобиль доработали аксессуарами
Пикап окрашен в чёрный цвет, который дополняет графика на капоте, боковинах кузова и заднем борту, алые акценты и логотипы Jeep Performance Parts. Салон отделан в чёрно-красных тонах с контрастной прострочкой, имеет эмблемы спецверсии и особый шильдик с указанием порядкового номера автомобиля на центральной консоли.
Доработки включают в себя силовой обвес, силовые пороги с подножками, защиту решётки радиатора, жёсткую крышку грузового отсека и его защитное покрытие, а в салоне появились защитные накладки на пороги и особые коврики Mopar. 17-дюймовые алюминиевые диски чёрного цвета дополнены внедорожными шинами Falken.
Технически пикап не изменился, сохранив стандартный для Jeep Gladiator 3,6-литровый бензиновый двигатель Pentastar V6 мощностью 285 лошадиных сил. Стоимость лимитированного пикапа составит 70 295 долларов без учёта стоимости доставки автомобиля до дилерского центра.