Брутальный Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии от Mopar

Автомобиль доработали аксессуарами

Брутальный пикап Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии от Mopar. Специалисты подразделения Mopar, которое занимается выпуском фирменных аксессуаров и тюнинговых комплектующих для моделей американских марок концерна Stellantis, представили ежегодную лимитированную машину. В 2024 года за основу был взят пикап Jeep Gladiator Rubicon, который за счёт набора деталей превратили в Mopar Jeep Gladiator ограниченной серии из 250 экземпляров для рынка США. Автомобиль получил особый декор кузова и салона, а также эксклюзивное оснащение.