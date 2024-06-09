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Опубликовано 09 июня 2024, 11:00
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Брутальный Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии от Mopar

Автомобиль доработали аксессуарами
Брутальный пикап Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии от Mopar. Специалисты подразделения Mopar, которое занимается выпуском фирменных аксессуаров и тюнинговых комплектующих для моделей американских марок концерна Stellantis, представили ежегодную лимитированную машину. В 2024 года за основу был взят пикап Jeep Gladiator Rubicon, который за счёт набора деталей превратили в Mopar Jeep Gladiator ограниченной серии из 250 экземпляров для рынка США. Автомобиль получил особый декор кузова и салона, а также эксклюзивное оснащение.
Брутальный Jeep Gladiator вышел в лимитированной версии от Mopar
© Jeep
Александр Пономарёв

Пикап окрашен в чёрный цвет, который дополняет графика на капоте, боковинах кузова и заднем борту, алые акценты и логотипы Jeep Performance Parts. Салон отделан в чёрно-красных тонах с контрастной прострочкой, имеет эмблемы спецверсии и особый шильдик с указанием порядкового номера автомобиля на центральной консоли.

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Доработки включают в себя силовой обвес, силовые пороги с подножками, защиту решётки радиатора, жёсткую крышку грузового отсека и его защитное покрытие, а в салоне появились защитные накладки на пороги и особые коврики Mopar. 17-дюймовые алюминиевые диски чёрного цвета дополнены внедорожными шинами Falken.

© Jeep

Технически пикап не изменился, сохранив стандартный для Jeep Gladiator 3,6-литровый бензиновый двигатель Pentastar V6 мощностью 285 лошадиных сил. Стоимость лимитированного пикапа составит 70 295 долларов без учёта стоимости доставки автомобиля до дилерского центра.