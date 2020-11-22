Jeep может поставить мотор V8 на пикап Gladiator

Как сообщает издание Motor Trend со ссылкой на собственный источник в концерне FCA, компания Jeep может поставить V8 на пикап Gladiator, но в настоящее время решение об этом ещё не принято. Однако, напоминает инсайдер, зелёный свет проекту Wrangler Rubicon 392 был дан в самые кратчайшие сроки. Для Jeep было бы вполне разумно сначала проверить, насколько успешным получился Wrangler Rubicon 392, прежде чем выпускать Gladiator с аналогичным V8, утверждает анонимный источник.