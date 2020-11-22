Jeep может поставить мотор V8 на пикап Gladiator

Rubicon 392 стал первым серийным Wrangler с мотором V8: под капотом внедорожника установлен 6,4-литровый двигатель семейства Hemi, развивающий 481 лошадиную силу. В тандеме с ним работает 8-ступенчатый «автомат» TorqueFlite 8HP75 и двухступенчатая раздаточная коробка MP3022 с понижающей передачей. Следующим логичным шагом для Jeep был бы дебют аналогичной силовой установки на соплатформенном пикапе Gladiator, который по технике аналогичен внедорожнику Wrangler.
Как сообщает издание Motor Trend со ссылкой на собственный источник в концерне FCA, компания Jeep может поставить V8 на пикап Gladiator, но в настоящее время решение об этом ещё не принято. Однако, напоминает инсайдер, зелёный свет проекту Wrangler Rubicon 392 был дан в самые кратчайшие сроки. Для Jeep было бы вполне разумно сначала проверить, насколько успешным получился Wrangler Rubicon 392, прежде чем выпускать Gladiator с аналогичным V8, утверждает анонимный источник.