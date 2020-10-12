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Посмотрите на пикап Jeep Wrangler с 7,0-литровым компрессорным V8

Внедорожник Jeep превратили в безумный кастомный пикап

© ebay.com
Сергей Ильин
В США выставили на продажу уникальный пикап Jeep Wrangler, оснащённый 7,0-литровым двигателем V8 с нагнетателем. Тюнинг-версию внедорожника создали в единственном экземпляре к шоу SEMA-2014, и за неполные шесть лет автомобиль проехал всего 11,7 тысячи километров. За безумный грузовичок хотят выручить 99 тысяч долларов.

Переделкой Jeep Wrangler к шоу SEMA занималось ателье Starwood, и масштаб доработок впечатляет: серьёзно изменены и кузов, и ходовая часть, и силовая установка. Из четырёхдверного внедорожника сделали короткобазный пикап, корму создали практически с нуля, задействовав только штатную оптику.

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Фото: ebay.com

Шасси кастомное, созданное из гоночных компонентов, ходы подвески и дорожный просвет увеличены, тормоза заменены; штатные колёса уступили место 22-дюймовым дискам Forgiato, на которые надеты гигантские 37-дюймовые «грязевые» покрышки, а чтобы шины не задевали за крылья, арки сделаны с нуля.

Вместо стандартных бамперов установили силовые стальные детали — спереди добавили лебёдку Warn с тяговым усилием до 5450 килограммов, сзади закрепили огромную запаску. Образ дополняют 50-дюймовая светодиодная балка на крыше, дополнительные блоки освещения около лобового стекла и на кенгурине.

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Фото: Доработки салона точечные — установлены только новые кожаные сиденья.

Под капотом разместили компрессорный 7,0-литровый V8 Hemi, который сочетается с 5-скоростным «автоматом». Мощность мотора не называется, но известно, что топливная система способна выдержать отдачу до 1200 лошадиных сил.

Продавец хочет выручить за кастомный шестилетний Wrangler с пробегом 11,7 тысячи километров 99 тысяч долларов. Это немало, ведь за 49 тысяч долларов в США можно купить четырёхдверную топ-версию Wrangler нового поколения.

С другой стороны, Jeep до сих не оснащает Wrangler восьмицилиндровыми двигателями, а 7,0-литровый пикап от Starwood никто не упрекнёт в нехватке тяги.

Источник: Ebay.com