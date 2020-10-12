Посмотрите на пикап Jeep Wrangler с 7,0-литровым компрессорным V8

Шасси кастомное, созданное из гоночных компонентов, ходы подвески и дорожный просвет увеличены, тормоза заменены; штатные колёса уступили место 22-дюймовым дискам Forgiato, на которые надеты гигантские 37-дюймовые «грязевые» покрышки, а чтобы шины не задевали за крылья, арки сделаны с нуля.

Вместо стандартных бамперов установили силовые стальные детали — спереди добавили лебёдку Warn с тяговым усилием до 5450 килограммов, сзади закрепили огромную запаску. Образ дополняют 50-дюймовая светодиодная балка на крыше, дополнительные блоки освещения около лобового стекла и на кенгурине.