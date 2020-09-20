Видео: в России сделали «Жигули» с абсолютно прозрачным кузовом

Функциональность и безопасность самодельной прозрачной «пятёрки» из России не выдерживает никакой критики, но от шоу-кара этих качеств и не требуют. Отметим, что выпуском прозрачных автомобилей в качестве наглядного пособия нередко занимаются автопроизводители: год назад Honda заменила на прозрачные панели наружные детали кабриолета S2000, причём в прочности и жёсткости двухдверка не потеряла.