Видео: в России сделали «Жигули» с абсолютно прозрачным кузовом

Радикально облегчённый ВАЗ-21053 потерял в жёсткости кузова, зато прибавил в динамике. В салоне «Жигулей» возник эффект теплицы: через прозрачные крышу и двери автомобиль ощутимо нагревался. Ради необычного образа «пятёрку» лишили стеклоподъёмников и водительского стекла, а три двери из четырёх заблокировали.
Фото: Скрин видео, YouTube-канал «Гараж-54»
Функциональность и безопасность самодельной прозрачной «пятёрки» из России не выдерживает никакой критики, но от шоу-кара этих качеств и не требуют. Отметим, что выпуском прозрачных автомобилей в качестве наглядного пособия нередко занимаются автопроизводители: год назад Honda заменила на прозрачные панели наружные детали кабриолета S2000, причём в прочности и жёсткости двухдверка не потеряла.
Видео: YouTube-канал Гараж-54
Иногда прозрачные кузовные панели могут разрабатывать не только ради шоу, но и в угоду практичности. Например, Land Rover тестировал функцию «прозрачного» капота, чтобы водитель мог видеть покрытие под колёсами на бездорожье, а Toyota придумала прозрачные передние стойки, которые улучшают обзорность.