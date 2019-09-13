В Японии нашли полностью прозрачную Honda S2000

В этом году автомобилю, который всего за 10 лет серийного производства успел получить статус культового, исполнилось 20 лет. В честь этого поклонники марки собрались на японской трассе Twin Ring Motegi, чтобы лично пообщаться с представителями компании, которые участвовали в создании родстера.
Специально к этому мероприятию Honda привезла самую необычную в истории модификацию S2000 с полностью прозрачным кузовом. Через панели можно рассмотреть каждую, даже самую маленькую деталь, благодаря которой родстер функционирует.
Ant Ari / Facebook
Этот выставочный автомобиль был построен инженерами Honda специально для мероприятий, на которых публике показывали родстер S2000. Он позволял наглядно продемонстрировать уровень технологического оснащения спорткара.
При этом автомобиль — не просто шоу-кар, а полностью рабочая модель, которая отличается от стоковой версии только кузовными панелями. Прозрачную S2000 можно запустить и проехаться на ней, но Honda старается делать это как можно реже — компания хочет как можно дольше сохранить эту модификацию автомобиля. Кроме того, отмыть от пыли такой автомобиль гораздо сложнее, чем обычный.
Родстер S2000 построили специально к юбилею компании, 20 лет назад. Он продержался на рынке 10 лет, но в 2009 году руководство приняло решение прекратить производство. Напоследок выпустили несколько специальных, прощальных» версий.
Одну из них с пробегом всего в 146 километров выставили на торги этой зимой — за неделю до окончания аукциона стоимость родстера уже составляла 50 000 долларов, при том, что новый родстер стоит порядка 35 тысяч долларов.