В Японии нашли полностью прозрачную Honda S2000

В этом году автомобилю, который всего за 10 лет серийного производства успел получить статус культового, исполнилось 20 лет. В честь этого поклонники марки собрались на японской трассе Twin Ring Motegi, чтобы лично пообщаться с представителями компании, которые участвовали в создании родстера.

Специально к этому мероприятию Honda привезла самую необычную в истории модификацию S2000 с полностью прозрачным кузовом. Через панели можно рассмотреть каждую, даже самую маленькую деталь, благодаря которой родстер функционирует.