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13:10

В Японии нашли полностью прозрачную Honda S2000

Кузовные панели позволяют детально рассмотреть «начинку» спорткара

© Ant Ari‎ / Facebook
На мероприятии в Японии, посвященном юбилею S2000, была замечена, пожалуй, самая странная в истории модификация родстера. Она имеет полностью прозрачный кузов.

В этом году автомобилю, который всего за 10 лет серийного производства успел получить статус культового, исполнилось 20 лет. В честь этого поклонники марки собрались на японской трассе Twin Ring Motegi, чтобы лично пообщаться с представителями компании, которые участвовали в создании родстера.

Специально к этому мероприятию Honda привезла самую необычную в истории модификацию S2000 с полностью прозрачным кузовом. Через панели можно рассмотреть каждую, даже самую маленькую деталь, благодаря которой родстер функционирует.

Прозрачный родстер на презентации S2000

Ant Ari‎ / Facebook

Этот выставочный автомобиль был построен инженерами Honda специально для мероприятий, на которых публике показывали родстер S2000. Он позволял наглядно продемонстрировать уровень технологического оснащения спорткара.

При этом автомобиль — не просто шоу-кар, а полностью рабочая модель, которая отличается от стоковой версии только кузовными панелями. Прозрачную S2000 можно запустить и проехаться на ней, но Honda старается делать это как можно реже — компания хочет как можно дольше сохранить эту модификацию автомобиля. Кроме того, отмыть от пыли такой автомобиль гораздо сложнее, чем обычный.

Родстер S2000 построили специально к юбилею компании, 20 лет назад. Он продержался на рынке 10 лет, но в 2009 году руководство приняло решение прекратить производство. Напоследок выпустили несколько специальных, прощальных» версий.

Одну из них с пробегом всего в 146 километров выставили на торги этой зимой — за неделю до окончания аукциона стоимость родстера уже составляла 50 000 долларов, при том, что новый родстер стоит порядка 35 тысяч долларов.