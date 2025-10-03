Глава Ford прогнозирует падение рынка электрокаров до уровня 2022 года

Он заявил, что без льготы в размере 7 500 долларов (около 608 тысяч рублей) общий объём продаж электрокаров в стране может сократиться в два раза. Фарли подчеркнул, что его слова нужно расценивать как напоминание, насколько сильно влияла данная мера поддержки на переход американцев на электротранспорт.

Он предположил, что в скором времени доля электромобилей на внутреннем рынке может вернуться к отметке в 5%, которая последний раз фиксировалась в 2022 году. Это существенно ниже тех рекордных 10–12%, которых ожидают в текущем октябре. Такой сценарий означает гораздо более скромные темпы распространения технологии,чем ранее предполагали многие эксперты автомобильной индустрии.

Фарли пояснил, что его команда ведёт постоянный мониторинг потребительского спроса. Перед компанией теперь стоит сложная задача: необходимо найти применение производственным линиям по сборке электромобилей и заводам по изготовлению аккумуляторов, которые окажутся невостребованными в прежних объёмах.