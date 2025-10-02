Легенда хот-хэтчей Ford Focus ST закончил свою историю

Компания не сообщила о судьбе этого конкретного автомобиля, в какой стране он будет предложен для покупки. Представитель компании Финн Томасен ранее подтвердил, что прямого преемника у модели не будет.

Легендарная модификация ST выпускалась на протяжении более чем 20 лет. Самый первый Focus ST покорил Европу еще в 2002 году, и с тех пор модель сменила четыре поколения. Последнее, четвёртое, появилось в продаже в 2019 году и оснащалось бензиновым мотором EcoBoost объёмом 2,3 литра. Этот четырёхцилиндровый агрегат развивал мощность 280 лошадиных сил. В 2022 году автомобиль пережил последнее для себя обновление.