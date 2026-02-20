Глава Great Wall Motor предупредил, что китайский автопром все еще отстает от мировых лидеров

Председатель совета директоров Great Wall Motor (GWM) Вэй Цзяньцзюнь выступил с предостережением в адрес китайской автомобильной индустрии, заявив о сохранении «очень большого разрыва» с ведущими мировыми производителями.

По его словам, автопроизводители из Германии, Японии, Южной Кореи и США по-прежнему имеют преимущество в технологиях. Китайским компаниям следует поучиться у них.

В качестве примера грамотного подхода к качеству глава GWM привел Toyota, которая, несмотря на частые отзывные кампании, сохраняет доверие пользователей благодаря проактивному решению проблем и четкому информированию клиентов о ремонтах.

Вэй Цзяньцзюнь призвал отрасль, несмотря на успехи, продолжать фокусироваться на качестве продукции, развитии технологий и долгосрочной конкурентоспособности.

