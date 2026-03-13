Lamborghini планирует создать внедорожную версию суперкара Temerario

Напомним, что представленный в 2023 году Lamborghini Huracan Sterrato с увеличенным дорожным просветом и шинами для бездорожья поначалу вызывал удивление, но быстро нашел своих покупателей. Он занял уникальную нишу наряду с такими моделями, как Porsche 911 Dakar.

Как заявил в недавнем интервью генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман, успех Sterrato был глобальным. На вопрос о возможности выпуска подобной машины на платформе нового Temerario он ответил: «Этого нет в планах на сегодня, но никогда не говори никогда». По его словам, сейчас основное внимание уделяется выпуску классических версий суперкара: закрытого купе, открытой версии Spyder и более мощных модификаций.

Тем не менее, Винкельман подтвердил, что идея создания внедорожного суперкара, которую он вынашивал более десяти лет, оказалась чрезвычайно успешной.

