Опубликовано 13 марта 2026, 10:59
1 мин.

Lamborghini планирует создать внедорожную версию суперкара Temerario

Lamborghini планирует выпустить внедорожный суперкар на базе новой модели Temerario. Успех аналогичного автомобиля Sterrato, построенного на базе модели Huracan, показал высокий спрос на такие нестандартные машины.
© Carscoops
Алексей Морозов
Напомним, что представленный в 2023 году Lamborghini Huracan Sterrato с увеличенным дорожным просветом и шинами для бездорожья поначалу вызывал удивление, но быстро нашел своих покупателей. Он занял уникальную нишу наряду с такими моделями, как Porsche 911 Dakar.

Как заявил в недавнем интервью генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман, успех Sterrato был глобальным. На вопрос о возможности выпуска подобной машины на платформе нового Temerario он ответил: «Этого нет в планах на сегодня, но никогда не говори никогда». По его словам, сейчас основное внимание уделяется выпуску классических версий суперкара: закрытого купе, открытой версии Spyder и более мощных модификаций.

Тем не менее, Винкельман подтвердил, что идея создания внедорожного суперкара, которую он вынашивал более десяти лет, оказалась чрезвычайно успешной.

