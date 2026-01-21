Глава Mercedes-Benz рассказал подробности о новом S-Class

Внешность нового седана серьезно доработана: увеличена на 20% решетка радиатора, появились фары со встроенными огнями в виде звезд. Фанаты марки также оценят возвращение на капот традиционной эмблемы Mercedes-Benz, которая получит функцию подсветки.

В салоне появятся усовершенствованные задние сиденья, названные лучшими в классе. Комфорт повысит обновленная пневмоподвеска Airmatic. Также появится новая операционная система. Количество физических кнопок будет сведено к минимуму.

Как заявил Каллениус, модельный ряд двигателей останется традиционным: для седана разработан новый V8, а топовые версии модели сохранят силовой агрегат V12.

