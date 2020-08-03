Для кроссовера Mercedes-Benz GLB разработали первый тюнинг-кит

Вмешательство в экстерьер сводится к добавлению переднего сплиттера, массивного спойлера на пятой двери, светотехники на крышу, а также замене штатных дисков на 18, 19 или 20-дюймовые десятиспицевые кастомные колёса Brabus. Ещё одно отличие модернизированного «Брабусом» кроссовера GLB — выхлопная система четырьмя овальными 90-миллиметровыми патрубками.
Улучшение интерьера может ограничиться установкой алюминиевых накладок на педали и пороги, добавлением диодной контурной подсветки, а также фирменных ковриков. Однако по желанию заказчика дизайнеры Brabus способны полностью перешить салон Mercedes-Benz GLB кожей и алькантарой любого оттенка.
Программа чип-тюнинга пока готова только для бензинового Mercedes-Benz GLB 250: специальная прошивка увеличивает отдачу «турбочетвёрки» 2.0 с 224 лошадиных сил и 350 Нм до 270 лошадиных сил и 430 Нм. Форсировка позволит сократить на 0,3 секунды до 6,6 секунды время разгона с места до 100 километров в час, а также увеличить максимальную скорость на 4 километра в час до 240 километров в час.
Возможны два варианта кастомизации подвески: для городской эксплуатации клиренс можно уменьшить на 30 миллиметров, для просёлка — увеличить на 35 миллиметров. В будущем Brabus разработает более продвинутый софт для GLB с другими моторами, а также выпустит более агрессивный аэродинамический обвес.
По традиции, аксессуары Brabus можно будет заказать и в комплекте, и по отдельности. Цены тюнинг-кита не называются. В России семиместный Mercedes-Benz GLB — один из самых доступных кроссоверов марки. Цены стартуют с 2,52 миллиона рублей за базовую версию с индексом «200» и достигают 4,33 миллионов рублей за топ-модификацию AMG GLB 35.