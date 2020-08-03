Для кроссовера Mercedes-Benz GLB разработали первый тюнинг-кит

Программа чип-тюнинга пока готова только для бензинового Mercedes-Benz GLB 250: специальная прошивка увеличивает отдачу «турбочетвёрки» 2.0 с 224 лошадиных сил и 350 Нм до 270 лошадиных сил и 430 Нм. Форсировка позволит сократить на 0,3 секунды до 6,6 секунды время разгона с места до 100 километров в час, а также увеличить максимальную скорость на 4 километра в час до 240 километров в час.

Возможны два варианта кастомизации подвески: для городской эксплуатации клиренс можно уменьшить на 30 миллиметров, для просёлка — увеличить на 35 миллиметров. В будущем Brabus разработает более продвинутый софт для GLB с другими моторами, а также выпустит более агрессивный аэродинамический обвес.