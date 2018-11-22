Mercedes-AMG GLC стал самым быстрым кроссовером Нюрбургринга

Под капотом Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ трудится 4,0-литровая битурбо «восьмерка» мощностью 510 сил и 700 Нм момента. Первую «сотни» кроссовер разменивает за те же 3,8 секунды, что и «Альфа». Максимальная скорость — 250 километров в час (с опцией AMG Driver’s Package — 280 километров в час).

В оснащение модели входит адаптивная пневмоподвеска, самоблокирующийся дифференциал в задней оси и карбон-керамические тормоза.