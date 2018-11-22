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16:12

Mercedes-AMG GLC стал самым быстрым кроссовером Нюрбургринга

Вседорожник оказался быстрее Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ официально стал быстрейшим серийным кроссовером «Северной петли» Нюрбургринга. Инженер-разработчик AMG Маркус Хофбауэр с первой попытки улучшил время предыдущего рекордсмена — Alfa Romeo Stelvio, и проехал трассу за 7 минут 49,369 секунды.

Предыдущий рекорд «Северной петли» для серийных кроссоверов — 7 минут 51,7 секунды — принадлежал Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Модель проехала трассу более чем на семь секунд быстрее предшественника — Porsche Cayenne Turbo S (7 минут 59,74 секунды). При этом итальянский кроссовер оказался быстрее BMW M4, Lamborghini Gallardo и Porsche Panamera Turbo S.

Заряженный Stelvio Quadrifoglio оснащается 2,9-литровым твин-турбо двигателем V6, выдающим 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач ZF. С места до ста километров в час кроссовер разгоняется за 3,8 секунды, а его максимальная скорость равна 285 километрам в час.

Под капотом Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ трудится 4,0-литровая битурбо «восьмерка» мощностью 510 сил и 700 Нм момента. Первую «сотни» кроссовер разменивает за те же 3,8 секунды, что и «Альфа». Максимальная скорость — 250 километров в час (с опцией AMG Driver’s Package — 280 километров в час).

В оснащение модели входит адаптивная пневмоподвеска, самоблокирующийся дифференциал в задней оси и карбон-керамические тормоза.

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