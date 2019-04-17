Быстрейший кроссовер Нюрбургринга приспособили для буксировки прицепа

В зависимости от версии обновленный Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+ разгоняется до «сотни» за 4,0 или 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час (270 с пакетом AMG Driver’s Package). Максимальная скорость топового GLC 63 S — 280 километров в час.

В России дорестайлинговый GLC 63 продается по цене от 6 650 000 рублей. «Купе» обойдется дороже — 6 800 000 рублей. Машины с индексом S стоят от 7 820 000 и 7 970 000 рублей соответственно.