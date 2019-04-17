Быстрейший кроссовер Нюрбургринга приспособили для буксировки прицепа

Внешность Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+ и GLC 63 4Matic+ Coupe изменили с помощью передней и задней оптики нового дизайна, опциональных 21-дюймовых колес, 90-миллиметровых двойных насадок на выхлопные патрубки. Для кроссоверов также предложен новый вариант окраски кузова «графитово-серый металлик» и новая обивка салона с контрастной желтой прострочкой.
От дорестайлинговых версий обновленные GLC 63 вдобавок отличаются комплексом MBUX с управлением голосом и жестами, новым AMG-рулем с тач-панелями. В стандартное оснащение моделей вошла электронная блокировка дифференциала, появился новый режим движения Slippery для мокрой дороги и помощник при движении с прицепом.
Под капотом располагается прежний 4,0-литровый битурбо мотор V8, доступный в двух вариантах мощности – 476 и 510 лошадиных сил (650 и 750 Нм момента соответственно). Коробка — девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift MCT с пакетом фрикционов в масляной ванне вместо гидротрансформатора. Привод — полный с электромеханической муфтой подключения задней оси.
В зависимости от версии обновленный Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+ разгоняется до «сотни» за 4,0 или 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час (270 с пакетом AMG Driver’s Package). Максимальная скорость топового GLC 63 S — 280 километров в час.
В России дорестайлинговый GLC 63 продается по цене от 6 650 000 рублей. «Купе» обойдется дороже — 6 800 000 рублей. Машины с индексом S стоят от 7 820 000 и 7 970 000 рублей соответственно.