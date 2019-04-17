Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:07

Быстрейший кроссовер Нюрбургринга приспособили для буксировки прицепа

Представлено обновленное семейство «заряженных» кроссоверов Mercedes-AMG GLC 63

Компания Mercedes-Benz обновила семейство «заряженных» кроссоверов GLC 63 4Matic+. Моделям немного подкорректировали дизайн передней и задней оптики, изменили и расширили стандартное оснащение. У них также появилась новая надстройка переключателя режимов движения AMG Dynamic Select и помощник при движении с прицепом.
Загрузка...

Внешность Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+ и GLC 63 4Matic+ Coupe изменили с помощью передней и задней оптики нового дизайна, опциональных 21-дюймовых колес, 90-миллиметровых двойных насадок на выхлопные патрубки. Для кроссоверов также предложен новый вариант окраски кузова «графитово-серый металлик» и новая обивка салона с контрастной желтой прострочкой.

От дорестайлинговых версий обновленные GLC 63 вдобавок отличаются комплексом MBUX с управлением голосом и жестами, новым AMG-рулем с тач-панелями. В стандартное оснащение моделей вошла электронная блокировка дифференциала, появился новый режим движения Slippery для мокрой дороги и помощник при движении с прицепом.

>
Reload
1 / 7

Под капотом располагается прежний 4,0-литровый битурбо мотор V8, доступный в двух вариантах мощности 476 и 510 лошадиных сил (650 и 750 Нм момента соответственно). Коробка — девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift MCT с пакетом фрикционов в масляной ванне вместо гидротрансформатора. Привод — полный с электромеханической муфтой подключения задней оси.

>
Reload
1 / 4

В зависимости от версии обновленный Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+ разгоняется до «сотни» за 4,0 или 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час (270 с пакетом AMG Driver’s Package). Максимальная скорость топового GLC 63 S — 280 километров в час.

В России дорестайлинговый GLC 63 продается по цене от 6 650 000 рублей. «Купе» обойдется дороже — 6 800 000 рублей. Машины с индексом S стоят от 7 820 000 и 7 970 000 рублей соответственно.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...