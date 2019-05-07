Стали известны российские цены на обновленный Mercedes-Benz GLC

После обновления из линейки GLC исчезли наименее популярные версии: гибридный GLC 350 e, AMG GLC 43 и AMG GLC 63. Урезанная гамма теперь включает четыре модификации с бензиновыми и дизельными «турбочетверками» и самый дорогой GLC 63 S с 510-сильным битурбо V8. При этом начальный вариант GLC 220d подорожал на 120 тысяч рублей, а GLC 300 на 340 тысяч рублей.