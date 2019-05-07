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17:34

Стали известны российские цены на обновленный Mercedes-Benz GLC

Модель подорожала и лишилась трех модификаций

Компания Mercedes-Benz назвала российские цены на обновленный GLC. У кроссовера сократилось количество доступных для заказа модификаций и появились фиксированные комплектации — «под себя» можно сконфигурировать только топовый Mercedes-AMG GLC 63 S.
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После обновления из линейки GLC исчезли наименее популярные версии: гибридный GLC 350 e, AMG GLC 43 и AMG GLC 63. Урезанная гамма теперь включает четыре модификации с бензиновыми и дизельными «турбочетверками» и самый дорогой GLC 63 S с 510-сильным битурбо V8. При этом начальный вариант GLC 220d подорожал на 120 тысяч рублей, а GLC 300 на 340 тысяч рублей.

КомплектацияЦена (руб.)
GLC 220 d 4Matic Premium3 650 000
GLC 300 d 4Matic Sport4 160 000
GLC 200 4Matic Premium3 650 000
GLC 300 4Matic Sport Plus4 200 000
GLC 63 S 4Matic+ Особая серия7 770 000
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В базовое оснащение кроссоверов в комплектации Premium вошли светодиодные фары, медиакомплекс MBUX, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и отделка сидений искусственной кожей. Версия Sport отличается AMG-обвесом, передними креслами с электроприводом, обогревом руля, а Sport Plus — улучшенной аудиосистемой и чёрными элементами декора.

«Заряженный» Mercedes-AMG GLC 63 S оборудован пневмоподвеской, матричными фарами, аудиосистемой Burmester. Интерьер отделан кожей наппа. Это единственная модификация GLC, которую можно сконфигурировать, тогда как «гражданские» версии предложены в фиксированных комплектациях — с лета их будут выпускать на подмосковном заводе Daimler.

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