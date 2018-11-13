Видео: работа гидропневматической подвески на новом Mercedes-Benz GLE

E-Active Body Control также противостоит кренам, клевкам при торможениях и способна наклонять кузов машины внутрь поворота для уменьшения центробежной силы. Во внедорожном режиме движения гидропневматическая подвеска может несколько раз быстро поднимать и опускать кузов автомобиля. Это помогает самостоятельно выбираться, например, из песка. Кроме того, с помощью дисплея мультимедийной системы можно задать высоту каждого из колес.