Продемонстрирована работа системы антипробуксовки

Пульс

Новый Mercedes-Benz GLE научили «прыжками» выбираться из песка

5ac60458ed379b05d226334a0c49eaaa7b3ccac9
7 августа 2018

Компания Mercedes-Benz научила внедорожник GLE нового поколения самостоятельно выбираться из песка. Модель получила особый режим антипробуксовочной системы, в котором машина, оснащенная пневмоподвеской, может «подпрыгивать», помогая водителю. Видео с демонстрацией работы системы опубликовано на YouTube-канале издания Car and Driver.

Да придет спаситель: тест Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe

Новый Mercedes-Benz GLE будет оснащаться активной гидропружинной подвеской, которая позволит контролировать каждое колесо по отдельности и регулировать жесткость амортизаторов в зависимости от дорожной ситуации. Помимо этого, внедорожник получит центральный дифференциал с электронноуправляемым мокрым сцеплением, а также опциональную двухступенчатую раздатку.

Видео с YouTube-канала Car and Driver.

Похожий режим работы системы антипробуксовки есть и у Toyota. Он является часть внедорожного круиз-контроля Crawl Control, который, благодаря заранее прописанным алгоритмам работы, помогает автомобилю передвигаться по неровным или сыпучим поверхностям.

Видео с YouTube-канала ProPickup.

Самые доступные внедорожники с «автоматом»

7 настоящих внедорожников с «автоматом» по доступной цене

Теги:
Mercedes-BenzGLE
Новости по теме
3 августа 2018
Новый Mercedes-Benz GLE получит подвеску от S-Class