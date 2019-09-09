Mercedes-Benz GLE стал гибридом с расходом один литр на 100 километров

С места до «сотни» GLE 350 de 4Matic разгоняется за 6,8 секунды; его максимальная скорость составляет 210 километров в час (160 км/ч на электротяге). По измерительному циклу WLTP без запуска ДВС гибрид проезжает 90-99 километров и расходует в комбинированном режиме всего 1,1 литр на 100 километров.