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12:09

Mercedes-Benz GLE стал гибридом с расходом один литр на 100 километров

Представлены версии GLE 350 de 4Matic и GLC 300 e 4Matic

Компания Mercedes-Benz представила гибридные версии кроссовера GLE — GLE 350 de 4Matic и GLC 300 e 4Matic. Дизель-электрический вариант может проезжать на электротяге до 100 километров, а модификация с бензиновой «четверкой» — до 43 километров. Комбинированный расход GLE 350 de 4Matic — 1,1 литра.

Дизельный гибрид Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic оборудовали тяговой батарей емкостью 31,2 киловатт-часа. Её установка потребовала перекомпоновки задней части кузова и пересмотра конструкции задней оси. Силовая установка кроссовера состоит из двухлитрового дизеля (194 силы и 400 Нм момента) и 100-киловаттного электромотора (136 сил и 440 Нм момента). Суммарная отдача система — 320 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

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С места до «сотни» GLE 350 de 4Matic разгоняется за 6,8 секунды; его максимальная скорость составляет 210 километров в час (160 км/ч на электротяге). По измерительному циклу WLTP без запуска ДВС гибрид проезжает 90-99 километров и расходует в комбинированном режиме всего 1,1 литр на 100 километров.

Максимальный объем багажника GLE 350 de 4Matic — 1915 литров, у дизельного GLE 300 d — 2055 литров. От терминала постонного тока батарею с 10 до 100 процентов можно зарядить за 30 минут. Кроссовер способен рекуперировать энергию торможения с эффективностью до 1800 Нм крутящего момента.

Бензин-электрический GLC 300 e 4Matic оснащен двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 211 сил и 122-сильным электромотором. В сумме они выдают те же 320 сил и 700 Нм момента, разгоняя кроссовер до «сотни» за 5,7 секунды. Тяговая батарея емкостью 13,5 киловатт-часа обеспечивает пробег на электричестве до 43 километров. Комбинированный расход — 2,2-2,5 литра.

Согласно стратегическому плану развития линейки EQ Power, к концу года у Mercedes-Benz будет десять подключаемых гибридов. В 2020 году их количество составит более двадцати. Покупатели «зеленых» моделей получат доступ к сервису Mercedes me Charge и сети быстрых терминалов IONITY.