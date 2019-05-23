Представлена самая мощная версия Mercedes-Benz GLE

В движение Mercedes-Benz GLE 580 4Matic приводит 4,0-литровый V8 с двумя турбонагнетателями. Отдача двигателя — 490 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Агрегат оборудован интегрированным стартер-генератором (ISG), работающим от 48-вольтовой сети, который помогает ДВС (плюс 21 сила и 250 Нм момента) и рекуперирует энергию при торможениях.
В оснащение Mercedes-Benz GLE 580 4Matic входит медиакомлекс MBUX с распознаванием естественной речи и функцией Interior Assistant, которая предугадывает действия пассажиров, адаптивная пневмоподвеска Airmatic, отделка салона кожей, пакет экстерьера AMG Line. Опционально для кроссовера доступны гидропневматическая подвеска E-Active Body Control и 22-дюймовые колёса.
На российском рынке Mercedes-Benz GLE предлагается в версиях GLE 300 d, GLE 400 d и GLE 450. Самый мощный вариант оснащен 3.0 V6 с гибридной надстройкой EQ Boost. Отдача двигателя — 367 лошадиных сил и 500 Нм момента. Цена такой машины — 6 340 000 рублей.