Представлена самая мощная версия Mercedes-Benz GLE

В движение Mercedes-Benz GLE 580 4Matic приводит 4,0-литровый V8 с двумя турбонагнетателями. Отдача двигателя — 490 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Агрегат оборудован интегрированным стартер-генератором (ISG), работающим от 48-вольтовой сети, который помогает ДВС (плюс 21 сила и 250 Нм момента) и рекуперирует энергию при торможениях.

В оснащение Mercedes-Benz GLE 580 4Matic входит медиакомлекс MBUX с распознаванием естественной речи и функцией Interior Assistant, которая предугадывает действия пассажиров, адаптивная пневмоподвеска Airmatic, отделка салона кожей, пакет экстерьера AMG Line. Опционально для кроссовера доступны гидропневматическая подвеска E-Active Body Control и 22-дюймовые колёса.