Новому Mercedes-Benz GLE добавили два мощных дизеля

Вседорожник теперь станет доступен с рядным шестицилиндровым твин-турбо дизелем объемом 2,9 литра, который также можно встретить на E-Class и CLS. На модификации 350 d агрегат развивает 272 силы и 600 Нм крутящего момента, который доступен в диапазоне от 1200 до 3200 оборотов в минуту. Мотор работает в паре с полным приводом и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.