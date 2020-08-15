Концерн General Motors зарегистрировал в патентном бюро США права на товарный знак E-Ray ещё в 2015 году. Тогда предполагалось, что под этим именем когда-нибудь выпустят гибридную или вовсе полностью электрическую версию суперкара Corvette. До тотальной электрификации тогда было ещё далеко, однако название до сих пор так и не пригодилось. Тем не менее, 31 июля нынешнего года General Motors обновил патент на товарный знак E-Ray, так что существует вероятность того, что в будущем гибридный или полностью электрический Chevrolet Corvette восьмого поколения всё-таки получит «добавку» к имени.
Правда, в итоге может оказаться так, что General Motors задействует торговую марку E-Ray не для новой модификации суперкара Corvette, а для обозначения линейки гибридных или полностью электрических силовых установок — недаром букву «Е» автопроизводители, как повелось, «зарезервировали» для электричества, что вполне логично. Бывший вице-президент и нынешний кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден недавно как раз проговорился о таинственной электрической версии Chevrolet Corvette, а в General Motors при этом не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.