GM и Ford сворачивают производство аппаратов ИВЛ

По условиям контракта с федеральным правительством, GM обязался выпустить 30 тысяч аппаратов ИВЛ на сумму 489 миллионов долларов. К концу августа этот план будет выполнен, после чего производство медоборудования свернут. Ford в свою очередь уже собрал 47 тысяч аппаратов из запланированных 50 тысяч – сумма контракта составила 336 миллионов долларов.

В конце марта, в самый разгар пандемии коронавируса, президент Дональд Трамп опубликовал твит, обращённый к General Motors и Ford. Текст, набранный капслоком и содержащий множество восклицательных знаков, призывал автопроизводителей немедленно запустить производство аппаратов ИВЛ. За этим последовало заявление от автомобильных компаний о том, что они наймут дополнительный персонал и будут выпускать по 10 тысяч аппаратов ежемесячно.