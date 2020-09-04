General Motors и Honda создадут альянс в США

В официальном заявлении General Motors говорится, что альянс поможет обеим компаниям ускорить инвестиции в будущие инновации в области мобильности за счет высвобождения дополнительных ресурсов. Таким образом, заключённый 3 сентября меморандум о взаимопонимании расширяет и укрепляет сотрудничество сторон, о котором стало известно ещё весной этого года. Тогда сообщалось, что Honda намерена выпустить два электромобиля на базе глобальной платформы электромобилей GM, а также использовать батареи Ultium (они уже обещаны электрическому Cadillac Lyriq).

У соглашения есть и другие цели, в частности, сотрудничество в закупках, исследованиях и разработках, а также в создании сервисов для автомобилей – от продвинутых системы помощи водителю до медиасистем. Курировать совместные проекты будет комитет, в который войдут том-менеджеры General Motors и Honda. Полноценное сотрудничество начнётся в 2021 году.

Это далеко не первый опыт совместной работы для General Motors и Honda. Например, японская сторона инвестирует в проект Cruise Automation по развитию автономных транспортных средств, который принадлежит GM.