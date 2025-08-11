GM и Hyundai запускают совместное автомобильное производство

Цель партнёрства — снизить расходы и укрепить позиции на важных зарубежных рынках. Четыре модели из пяти — компактный внедорожник, легковой автомобиль, пикап и пикап среднего размера — предназначены для рынков Центральной и Южной Америки. Они получат бензиновые и гибридные двигатели. Производство стартует в 2028 году. Ожидается, что на полной мощности компании смогут выпускать не менее 800 тысяч таких автомобилей ежегодно.

Кроме того, GM и Hyundai совместно разработают электрический коммерческий фургон для рынка США, его выпуск также начнётся не раньше 2028 года.

«Наше объединённое присутствие в Северной и Южной Америке помогает нам эффективнее предлагать нашим клиентам больше того, что им нужно — красивые, высококачественные, безопасные автомобили с технологиями, которые они ценят», — заявил президент и генеральный директор Hyundai Motor Company Хосе Муньос.