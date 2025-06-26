Hyundai придумал, как наладить поставки в Россию в обход санкций

Hyundai придумал, как наладить поставки в Россию в обход санкцийАвтогигант задействует свою китайскую «дочку»
Машинокомплекты для производства автомобилей будут поставлять через дочернюю компанию Hyundai в Китае, говорит источник. Оттуда они отправятся во входящий в ЕАЭС Казахстан, где таможенное оформление упрощено, а после этого — в Россию.
Таким образом Hyundai убьет двух зайцев: расширит функционал своего не слишком успешного китайского подразделения и наладит связь с РФ в обход санкций.
В 2025 году на фоне потепления отношений между Россией и США возникли слухи, что Hyundai ищет способы возобновить деятельность на российском рынке. Сообщалось, что корейцы хотят выкупить свой экс-завод под Санкт-Петербургом у компании AGR, пока есть такая возможность. Скоро она исчезнет: опцион на обратный выкуп действует только до конца 2025 года.
Hyundai производил автомобили в России до 2022 года. Сейчас на петербургском предприятии выпускают машины бренда Solaris — это те же Hyundai и Kia, продающиеся как Solaris HC, HS, KRS и KRX. И под другими именами они пользуются спросом: в апреле бренд во второй раз подряд вошел в топ-10 рынка, установив рекорд продаж — 2298 машин за месяц.