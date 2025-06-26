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Опубликовано 26 июня 2025, 16:29
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Hyundai придумал, как наладить поставки в Россию в обход санкций

Автогигант задействует свою китайскую «дочку»
Hyundai наладит поставки в Россию, несмотря на санкции. Правда, речь идет не об автомобилях, о поставках комплектов для сборки машин на российских заводах. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на некий «осведомленный источник», южнокорейская компания будет направлять сборочные компоненты через Китай и Казахстан. Таким образом, связь между поставщиком — самим Hyundai — и конечным пунктом назначения в России будет сложно проследить, говорят эксперты.
Hyundai придумал, как наладить поставки в Россию в обход санкций
© Hyundai
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Машинокомплекты для производства автомобилей будут поставлять через дочернюю компанию Hyundai в Китае, говорит источник. Оттуда они отправятся во входящий в ЕАЭС Казахстан, где таможенное оформление упрощено, а после этого — в Россию.

Таким образом Hyundai убьет двух зайцев: расширит функционал своего не слишком успешного китайского подразделения и наладит связь с РФ в обход санкций.

В 2025 году на фоне потепления отношений между Россией и США возникли слухи, что Hyundai ищет способы возобновить деятельность на российском рынке. Сообщалось, что корейцы хотят выкупить свой экс-завод под Санкт-Петербургом у компании AGR, пока есть такая возможность. Скоро она исчезнет: опцион на обратный выкуп действует только до конца 2025 года.

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В то же время Hyundai продолжал подавать многочисленные заявки на регистрацию товарных знаков. Однако в пресс-службе автогиганта информацию о возвращении опровергли, а затем заявили, что больше не будут комментировать подобные сообщения.

Hyundai производил автомобили в России до 2022 года. Сейчас на петербургском предприятии выпускают машины бренда Solaris — это те же Hyundai и Kia, продающиеся как Solaris HC, HS, KRS и KRX. И под другими именами они пользуются спросом: в апреле бренд во второй раз подряд вошел в топ-10 рынка, установив рекорд продаж — 2298 машин за месяц.

Источник:Газета.Ru
Автор:Мария Руцкая
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#Hyundai
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