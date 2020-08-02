Как сообщает издание Muscle Cars & Trucks, в ходе объявления финансовых результатов за второй квартал 2020 года глава концерна Мэри Барра сказала, что GM планирует расширение внедорожной модельной линейки. По её словам, автомобили Chevrolet, GMC и Hummer «важны для клиентов», а значит, General Motors должен найти возможность расширить модельную линейку этих марок и предложить покупателям как можно больше внедорожников. При этом глава GM отметила, что считает конкурентом электрического Hummer EV пикапы марок Rivian и Tesla.