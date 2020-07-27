Hyundai купит завод General Motors в Санкт-Петербурге

Петербургское предприятие было законсервировано в 2015 году в связи с тем, что General Motors вывел с российского рынка бюджетные модели Chevrolet, а также свернул продажи бренда Opel в стране. Предприятие работало с 2008 по 2015-й: в разные годы там собирали Chevrolet Cruze, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva, Opel Astra, Antara, Mokka и модели Cadillac. Площадка позволяла выпускать до 98 тысяч автомобилей в год.

В течение пяти лет высказывались разные предположения о судьбе предприятия. В 2016 году сообщалось, что General Motors отказался продать законсервированный завод заинтересованной стороне, что породило слухи о возможном возобновлении сборки Chevrolet и Opel.

В начале 2019 года потенциальным покупателем называли белорусский «Юнисон». По неподтверждённым данным, петербургский завод хотели переоборудовать под выпуск моделей китайских брендов Zotye или Baojun. Осенью того же года к покупке предприятия примерялся Ravon – площадка в Шушарах была одним из нескольких возможных вариантов для локализации автомобилей бренда в России.

О Hyundai, как о возможном владельце законсервированного завода, заговорили летом прошлого года. Теперь же выяснилось, что ходатайство Hyundai о получении в собственность 94,83 процента производственных средств ООО «Дженерал Моторз Авто» было зарегистрировано ФАС 24 июля 2020 года.