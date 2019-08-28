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12:42

Hyundai захотела купить российский завод General Motors

Факт переговоров между сторонами подтвердили власти города

Компания Hyundai ведет переговоры о покупке законсервированного завода General Motors в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Евгения Елина.

Петербургское предприятие General Motors выпускало автомобили в период с 2008 по 2015 год: здесь собирали модели Chevrolet Cruze и Captiva, Cadillac Escalade, а также Opel Antara, Astra и Mokka. Четыре года назад стало известно об уходе из России бренда Opel, а также о существенном сокращении модельной линейки Chevrolet – на рынке остались только Tahoe, Corvette и Camaro, которые поставляются из-за границы. Российский завод оказался невостребованным и площадку законсервировали.

Высказывались разные предположения о том, кто может стать новым владельцем пустующего завода. Например, в 2019 году в числе потенциальных покупателей называли белорусский «Юнисон».

Что же касается Hyundai, то у южнокорейского концерна уже имеется предприятие в Санкт-Петербурге – там собирают кроссовер Creta и седан Solaris, а также седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line.

В Ленобласти также расположен завод марки Ford, производство на котором было завершено в июне этого года. До недавнего времени там собирали Focus и Mondeo. Когда стало известно о закрытии этой площадки, появилась версия, что ее может выкупить Hyundai.

Источник: ТАСС