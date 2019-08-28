Hyundai захотела купить российский завод General Motors

Петербургское предприятие General Motors выпускало автомобили в период с 2008 по 2015 год: здесь собирали модели Chevrolet Cruze и Captiva, Cadillac Escalade, а также Opel Antara, Astra и Mokka. Четыре года назад стало известно об уходе из России бренда Opel, а также о существенном сокращении модельной линейки Chevrolet – на рынке остались только Tahoe, Corvette и Camaro, которые поставляются из-за границы. Российский завод оказался невостребованным и площадку законсервировали.

Высказывались разные предположения о том, кто может стать новым владельцем пустующего завода. Например, в 2019 году в числе потенциальных покупателей называли белорусский «Юнисон».