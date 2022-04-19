General Motors полностью уходит из России и увольняет всех сотрудников

Американский концерн свернул производство базовых моделей в России еще в 2015 году на фоне политических противоречий, однако на российский рынок продолжали поставлять автомобили — в частности, внедорожники Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade.

Однако в середине марте даже эти автомобили попали под запрет американского правительства. Помимо этого, продажи General Motors существенно проиграли европейским моделям аналогичного сегмента — американский концерн продал лишь 428 автомобилей Chevrolet и Cadillac за первые три месяца текущего года.