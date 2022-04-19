General Motors полностью уходит из России и увольняет всех сотрудников

General Motors полностью уходит из России и увольняет всех сотрудниковОфициальные дилеры уже получили уведомление о прекращении поставок
Американский концерн свернул производство базовых моделей в России еще в 2015 году на фоне политических противоречий, однако на российский рынок продолжали поставлять автомобили — в частности, внедорожники Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade.
Однако в середине марте даже эти автомобили попали под запрет американского правительства. Помимо этого, продажи General Motors существенно проиграли европейским моделям аналогичного сегмента — американский концерн продал лишь 428 автомобилей Chevrolet и Cadillac за первые три месяца текущего года.
По данным «Коммерсанта», официальные дилеры уже получили официальные уведомления о прекращении поставок. По словам источников издания, дилерам не будут компенсировать вынужденные затраты на недавнее переоборудование дилерских центров под новые требования штаб-квартиры.
О прекращении поставок впервые стало известно еще 1 марта текущего года. Тогда представители General Motors объявили о том, что из-за санкций американского правительства в отношении России все отгрузки автомобилей прекращаются. Концерн поставлял на отечественный рынок автомобили Spark, Nexia, Cobalt, Trailblazer, Traverse и Tahoe под брендом Chevrolet, а также Cadillac XT4, XT5, XT6 и Escalade.