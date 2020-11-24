General Motors отзовет 6 млн автомобилей из-за взрывающихся подушек безопасности

Сообщается, что, согласно требованиям NHTSA, американская компания отзовет автомобили, выпущенные с 2007 по 2014 годы. В их числе - Cadillac Escalade, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra и GMC Yukon.

Причиной стали печально известные подушки безопасности обанкротившейся японской фирмы Takata. Эксперты NHTSA пришли к выводу, что дефектные газогенераторы таких подушек, установленных в автомобилях концерна, могут взорваться при длительном воздействии высоких температур и повышении влажности.

В ответ на требование отправить в сервис 5,9 миллиона машин со взрывоопасными подушками в GM заявили, что не согласны с ведомством и подготовили прошение об отмене отзыва. Эксперты компании провели собственное расследование: они утверждают, что подушки, установленные в автомобилях GM, «имеют более низкий риск разрыва из-за уникальных конструктивных различий», чем другие эйрбеги Takata. Кроме этого, они якобы лучше защищены от воздействия влаги и температуры благодаря свойствам платформы GMT900.