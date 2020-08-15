GM снова обвиняет концерн FCA в шпионаже и взятках

Это якобы нужно было для того, чтобы нанести финансовый ущерб General Motors и тем самым склонить его к слиянию с Fiat Chrysler Automobiles. В июле окружной суд закрыл дело в отсутствии доказательств, назвав эти обвинения предубеждением. В результате забастовки GM, как утверждают юристы концерна, потерял несколько миллиардов долларов, но судья посчитал эти убытки косвенным ущербом. Теперь GM намерен предоставить суду сведения о банковских счетах руководителей UAW в Швейцарии и на Каймановых островах, на которые им якобы поступали взятки от представителей FCA.