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21:42

General Motors обнулил процентную ставку по автокредитам

Концерн предложил покупателям беспроцентную рассрочку сроком на семь лет

© GMC
Сергей Ильин
Американский автогигант General Motors отказался от взимания процентов по автокредитам на фоне снижения продаж из-за коронавируса. Для покупателей с хорошей кредитной историей стала доступна беспроцентная рассрочка сроком на 84 месяца. Вдобавок, отстрочка платежа в течение четырёх месяцев не карается штрафом.

Льготный семилетний кредит доступен не для всей гаммы General Motors: акция распространяется только на наиболее популярные модели Chevrolet, GMC и Buick 2019 модельного года, причём при покупке базовых версий и нового Corvette C8 оформить выгодный кредит нельзя. Для покупателей кроссоверов Cadillac беспроцентный кредит доступен не на семь, а на пять лет.

В тоже время распространённые кроссоверы, пикапы и седаны в средних вариантах оснащения, например, Chevrolet Blazer, Trax, Colorado, Silverado 1500, Equinox, Malibu, Impala, Spark и Sonic в программу беспроцентного кредита включены, также можно купить в рассрочку без переплаты Camaro и Corvette предыдущего поколения C7.

Концерн General Motors предложил покупателям привлекательные условия на фоне пандемии коронавируса, уже обвалившей китайский и итальянский автомобильные рынки. Аналитики предсказывают, что серьёзное снижение продаж автомобилей ждёт и США, поэтому автогигант предпочёл сыграть на опережение.

На фоне пандемии коронавируса многие автопроизводители стали лояльнее к клиентам: Hyundai готов «простить» полгода кредитных платежей тем, кто лишился работы из-за инфекции, Ford предложил трёхмесячную отсрочку первого платежа без каких-либо штрафных санкций.