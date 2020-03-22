General Motors обнулил процентную ставку по автокредитам

Льготный семилетний кредит доступен не для всей гаммы General Motors: акция распространяется только на наиболее популярные модели Chevrolet, GMC и Buick 2019 модельного года, причём при покупке базовых версий и нового Corvette C8 оформить выгодный кредит нельзя. Для покупателей кроссоверов Cadillac беспроцентный кредит доступен не на семь, а на пять лет.

В тоже время распространённые кроссоверы, пикапы и седаны в средних вариантах оснащения, например, Chevrolet Blazer, Trax, Colorado, Silverado 1500, Equinox, Malibu, Impala, Spark и Sonic в программу беспроцентного кредита включены, также можно купить в рассрочку без переплаты Camaro и Corvette предыдущего поколения C7.

Концерн General Motors предложил покупателям привлекательные условия на фоне пандемии коронавируса, уже обвалившей китайский и итальянский автомобильные рынки. Аналитики предсказывают, что серьёзное снижение продаж автомобилей ждёт и США, поэтому автогигант предпочёл сыграть на опережение.