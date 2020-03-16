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19:34

Hyundai будет полгода платить кредиты за тех, кто лишился работы из-за коронавируса

Также поддержку своим клиентам окажет премиальный бренд корейской марки Genesis

Анастасия Дубина
В США на фоне распространения коронавируса корейский концерн заявил, что в течение полугода будет помогать выплачивать кредиты своим клиентам, которые лишились работы из-за эпидемии.

По словам представителей компании, в случае потери работы, гарантированную финансовую поддержку получат автовладельцы, которые приобретали или арендовывали автомобили с 14 марта по 30 апреля 2020 года с помощью Hyundai Capital и Genesis Finance.

Представители Genesis также предлагают возможность отложить платежи на три месяца клиентам, купившим новую версию Genesis G70 прошлого модельного года или профинансировавшим ее до 30 апреля 2020 года. А в случае аналогичной сделки с Hyundai, автобренд гарантирует выплаты до полугода для новых клиентов в тот же период времени через Hyundai Capital.

Более того, клиенты корейского концерна имеют возможность отсрочить платежи на 90 дней, если они арендуют или финансируют новый Hyundai Santa Fe, Tucson, Elantra, Elantra GT, Kona, Venue, Accent или Genesis G70.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Hyundai предлагает финансовую помощь клиентам, пострадавшим от глобальных кризисов. После финансового нестабильности 2008 года корейский автопроизводитель разрешил клиентам возвращать свои автомобили в случае потери работы.