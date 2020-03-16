Hyundai будет полгода платить кредиты за тех, кто лишился работы из-за коронавируса

Представители Genesis также предлагают возможность отложить платежи на три месяца клиентам, купившим новую версию Genesis G70 прошлого модельного года или профинансировавшим ее до 30 апреля 2020 года. А в случае аналогичной сделки с Hyundai, автобренд гарантирует выплаты до полугода для новых клиентов в тот же период времени через Hyundai Capital.

Более того, клиенты корейского концерна имеют возможность отсрочить платежи на 90 дней, если они арендуют или финансируют новый Hyundai Santa Fe, Tucson, Elantra, Elantra GT, Kona, Venue, Accent или Genesis G70.