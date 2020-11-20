Раскрыт дизайн электрического внедорожника GMC Hummer

Ожидается, что пикап и внедорожник будут идентичны и в техническом плане. В основе обоих электромобилей лежит модульная архитектура с независимой подвеской всех колес и батарей Ultium, которая питает трехмоторную установку e4WD с приводами Ultium Drive. Самая мощная ее версия выдает 1014 лошадиных сил с заявленным крутящим моментом на колесах 15 590 Нм.

Известно, что топовый пикап может разгоняться с 0 до 60 миль в час (97 километров в час) примерно за три секунды и проезжать на одной зарядке более 560 километров. Скорее всего, динамические характеристики и запас хода внедорожника будут схожими.