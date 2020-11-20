Раскрыт дизайн электрического внедорожника GMC Hummer

Ожидается, что пикап и внедорожник будут идентичны и в техническом плане. В основе обоих электромобилей лежит модульная архитектура с независимой подвеской всех колес и батарей Ultium, которая питает трехмоторную установку e4WD с приводами Ultium Drive. Самая мощная ее версия выдает 1014 лошадиных сил с заявленным крутящим моментом на колесах 15 590 Нм.
Известно, что топовый пикап может разгоняться с 0 до 60 миль в час (97 километров в час) примерно за три секунды и проезжать на одной зарядке более 560 километров. Скорее всего, динамические характеристики и запас хода внедорожника будут схожими.
Фото: General Motors
Новый Hummer: во что превратился легендарный внедорожник
Пикап Hummer EV Edition 1 встанет на конвейер завода в Детройте Factory осенью 2021 года и будет стоить 112 595 долларов (8,7 миллиона рублей) – первая партия уже забронирована на год вперед. В течение следующих нескольких лет на рынке появятся и более доступные варианты.
Стратегия General Motors предусматривает выпуск 30 электромобилей до 2025 года. Такие модели появятся у Cadillac (уже подтверждены внедорожник и несколько кроссоверов), Buick и Chevrolet, который расширит семейство Bolt и выпустит собственный электропикап.