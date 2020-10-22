Каким был и стал знаменитый Хаммер: от военного вездехода до электрического пикапа

С чего всё началось…
Оригинальный гражданский Хаммер, его обычно называют H1, появился на свет путём конверсии военного вездехода HMMWV M998 производства AM General. Подрядчик американского оборонного сектора начал продавать внедорожники частным лицам в 1992 году, а уже в 1998-м бренд Hummer перешёл в руки General Motors (GM). При этом выпускала машины по-прежнему AM General, но маркетингом и дистрибуцией заведовал новый владелец.
Дела шли неплохо, и GM решился на расширение семейства. Так появились Hummer H2 и H3, которые, в отличие от вояки H1, были построены на гражданских «тележках» от пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon. Оригинальный вездеход перестали выпускать в 2006 году. К этому моменту бренд Хаммер был представлен в 33 странах, а модели H1 и H2 собирали не только в Штатах, но и на заводе GM в Южной Африке и калининградском «Автоторе».
… и чем закончилось
А потом всё изменилось. Высокие цены на нефть сыграли злую шутку с любителями больших внедорожников — и продажи поползли вниз. Если в 2006-м в США купили больше 50 тысяч «эйч-третьих», то тремя годами позже показатель упал до семи с половиной тысяч. На фоне этого концерн решил закрыть четыре завода в Штатах и перейти к выпуску более экономичных машин, в том числе электрокаров.
Чёткого плана, что делать с Хаммером, у GM не было, поэтому руководство рассматривало несколько вариантов: полное обновление линейки, ликвидация или продажа. А в 2009-м GM объявил о банкротстве. В такой ситуации уже не до размышлений — бренд срочно нужно было продавать. Покупателем выступила китайская Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Company. Но что-то не срослось, и Хаммер в итоге упразднили… чтобы через десять лет вновь оживить.
Хаммер, ты ли это?
Слухи о возвращении Hummer начали активно циркулировать где-то в середине 2019 года. Тогда же стало понятно, что новый внедорожник, следуя глобальным трендам, откажется от ДВС в пользу электромоторов. В общем-то, это логично, ведь GM могла сыграть на экологичности и противопоставить новый Хаммер его прожорливым предшественникам. И вот, в октябре 2020-го компания официально представила GMC Hummer EV.
В новый для себя мир Hummer вернулся не как самостоятельный бренд, а как отдельная модель GMC. Нарочито брутальную внешность внедорожника сохранили, но всё что внутри — это настоящий хай-тек. У топовой версии пикапа есть три электромотора (1014 л.с.), адаптивная пневмоподвеска, режим CrabWalk, в котором машина может ехать по диагонали, и 18 (!) камер кругового обзора. Даже мультимедиа не совсем обычная: она работает на игровом движке Unreal Engine.
И всё это вроде как должно сносно работать на бездорожье. Днище Hummer EV, в том числе батарея и элементы подвески, прикрыто стальными листами. Пикапу не страшны 45-сантиметровые уступы и броды глубиной от 660 до 813 миллиметров. Кузов в случае необходимости можно приподнять на дополнительные 149 миллиметров (в самом верхнем положении пневмостоек дорожный просвет равен 404 мм), а на цифровую «приборку» вывести информацию о крутящем моменте, подаваемом на колёса, углах наклона кузова, работе блокировки дифференциала в передней оси, компас и многое другое.
Продавать пикап Hummer EV в Штатах начнут осенью 2021 года. Первым на рынок выйдет самый дорогой и мощный вариант — Edition One. Такая машина будет богато оснащена и обойдётся в 113 000 долларов (8,7 млн рублей). Версия попроще появится осенью 2022-го, а начальный Hummer EV2X с двумя электромоторами и запасом хода 400 километров запланирован к дебюту весной 2024-го.
А кто конкуренты?
Примерно в то же самое время появятся и основные конкуренты Hummer EV — Rivian R1T и Tesla Cybertruck. Но небольшая фора всё же будет у Lordstown Endurance. Впрочем, этот пикап с четырьмя мотор-колесами и запасом хода около 400 километров будет завоёвывать коммерческих клиентов, так что Хаммеру сильно переживать не стоит. А вот электрический Ford F-150 — соперник посерьёзнее.
Прототипы электрического F-150 неоднократно попадались в объективы шпионов, а Форд выпустил видео, где показал, как батарейный пикап буксирует связку двухъярусных железнодорожных вагонов, общая масса которых, вместе с грузом, составила 450 тонн. Тем не менее никакой информации ни о силовой установке, ни о батарее пока нет.
Зато всё известно о Bollinger B2. Этот пикап не может похвастать дальностью хода — всего 322 километра — но его внедорожный арсенал заставит умереть от зависти даже Hummer. Так, дорожный просвет Bollinger регулируется в диапазоне 254–508 (!) миллиметров; углы въезда и съезда составляют 52 и 43 градуса, а ход подвесок — 254 миллиметра!
Rivian R1T скромнее, однако в совете директоров компании сидят выходцы из McLaren и Harley-Davidson. От них можно ожидать качественного продукта, но пригодного разве что для оверлендинга — ни о каком внедорожном экстриме и речи быть не может. Ривианы умеют заряжаться друг от друга и разворачиваться на месте, а ещё неплохо выглядят. В общем, это достойный конкурент и Hummer EV, и Tesla Cybertruck.
«Низкополигональный» Кибертрак с кузовом из холоднокатаной нержавеющей стали должен выйти в конце 2021-го. На стороне Теслы — вау—эффект и толпы преданных фанатов. Пикап предложат с пневмоподвеской, адаптирующейся под нагрузку, задним или полным приводом. Количество электромоторов будет варьироваться от одного до трёх. Кто в итоге окажется в выигрыше, покажет время. Нам же остаётся ждать, как минимум до следующего года.