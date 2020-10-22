Каким был и стал знаменитый Хаммер: от военного вездехода до электрического пикапа

В одном из старых выпусков журнала «Клуб 4x4» была фотография, как нельзя лучше иллюстрирующая, что такое Хаммер. Машину утопили в болоте, да так, что из воды торчала лишь часть кузова. С тех пор много всего произошло. Бренд Hummer закончился на модели H3 и канул в Лету — но сами автомобили по-прежнему пользуются популярностью у тюнеров и становятся основой для рестомодов (вы же помните Mil-Spec?). А затем появился новый Хаммер. И пусть он не такой брутальный, как предшественник, между ними есть много общего. При этом в только-только зарождающемся сегменте GMC Hummer EV не одинок: за ним уже пристально следят Tesla, Rivian и даже Ford.