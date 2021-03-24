Обновленный GMC Terrain получил внедорожный пакет

Изначально GMC планировал представить обновленную версию кроссовера еще в прошлом году, но тогда в планы компании вмешалась пандемия. Премьеру пришлось отложить до весны 2021 года, поскольку марка временно остановила работу над созданием рестайлингового Terrain.
Кроссовер 2022 модельного года получили иную решетку радиатора и головную оптику, а также другой передний бампер. В перечне комплектаций появилось новое исполнение Elevation, который отличают черные элементы кузова и 19-дюймовые диски.
GMC
Самым главным обновлением стало внедрение пакета для бездорожья AT4 — кроссовер Terrain был последней моделью GMC, у которой не было такого исполнения. В состав AT4 входит черные элементы оформления кузова с пластиковыми защитными элементами, особые 17-дюймовые диски и шины Goodyear Wrangler размерности 225/65.
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GMC
Также после обновления все комплектации, начиная с базовой, оснащаются комплексом систем безопасности GMC Pro Safety, который включает в себя ассистента удержания в полосе, автоматическое переключение дальнего света на ближний и функцию автоматического торможения с возможностью распознавания пешеходов.
Моторную гамму рестайлингового кроссовера решили пересмотреть и сократить до одного мотора, упразднив 256-сильный двухлитровый турбодвигатель. Теперь покупателям доступен только базовый 1,5-литровый агрегат мощностью 173 лошадиные силы, который сочетается с девятиступенчатым автоматом.