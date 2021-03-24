Обновленный GMC Terrain получил внедорожный пакет

Изначально GMC планировал представить обновленную версию кроссовера еще в прошлом году, но тогда в планы компании вмешалась пандемия. Премьеру пришлось отложить до весны 2021 года, поскольку марка временно остановила работу над созданием рестайлингового Terrain.

Кроссовер 2022 модельного года получили иную решетку радиатора и головную оптику, а также другой передний бампер. В перечне комплектаций появилось новое исполнение Elevation, который отличают черные элементы кузова и 19-дюймовые диски.