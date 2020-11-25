Видео: GMC Yukon едет без переднего колеса — как будто так и надо

Вероятно, незадолго до этого Yukon попал в аварию, в результате которой лишился бампера и правого переднего колеса. Невозмутимый водитель внедорожника явно не придал большого значения потерям: заваленный вперед автомобиль с грохотом продолжил движение, порядочно останавливаясь на красный свет светофора.
Это позволило очевидцу подобраться поближе к трехколесному Yukon, который, по сути, передвигался за счет двух колес – заднее левое почти не касалось дороги. Когда загорелся зеленый, внедорожник с ревом двинулся вперед, оставляя за собой искры и дым.
В Лондоне произошла тройная авария с участием двух Ferrari и BMW M6
На кадрах видно, как другие водители отъезжают в стороны, освобождая дорогу для необычного транспортного средства – вероятно, из страха за собственные автомобили.
Ранее сообщалось о водителе Audi Q2, который так же не остановился после ДТП, в результате которого в крыше его автомобиля оказалась входная дверь от ближайшего дома. Нетрезвый водитель проехал еще несколько метров, несмотря на перекрытый обзор.