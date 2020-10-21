В Лондоне произошла тройная авария с участием двух Ferrari и BMW M6

Британская полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии. Вероятно, водитель Ferrari 458 Spider отвлекся от дороги и не заметил красный сигнал светофора. В результате невнимательности черный спорткар въехал в темный Ferrari 812, который, в свою очередь, протаранил ожидавший зеленого сигнала BMW M6 Gran Coupe.
В результате ДТП все три автомобиля получили повреждения. Больше других пострадал предположительный виновник ДТП. В результате удара у Spider оказался смят капот. Передний бампер суперкара частично опустился, а переднее левое колесо оказалось неестественно выгнуто, что может свидетельствовать о повреждениях подвески. В салоне автомобиля сработала боковая подушка безопасности со стороны водителя.
Фото: Freddie Atkins / Instagram
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Ferrari 812 получил повреждения заднего бампера, левого крыла, а также деталей выпускной системы. Из-за того, что в элементах внешней отделки суперкара применяется углепластиковые материалы, за восстановление автомобиля придется заплатить приличную сумму. Ущерб BMW M6 вылился в повреждения заднего правого колеса и крыла. Все автомобили покинули место ДТП на эвакуаторах.
В середине сентября в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария с участием BMW M5 и Ferrari California. Водитель баварского седана, устроивший дрифт на перекрестке, не заметил несущийся на полной скорости итальянский спорткар.