В Лондоне произошла тройная авария с участием двух Ferrari и BMW M6

Британская полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии. Вероятно, водитель Ferrari 458 Spider отвлекся от дороги и не заметил красный сигнал светофора. В результате невнимательности черный спорткар въехал в темный Ferrari 812, который, в свою очередь, протаранил ожидавший зеленого сигнала BMW M6 Gran Coupe.

В результате ДТП все три автомобиля получили повреждения. Больше других пострадал предположительный виновник ДТП. В результате удара у Spider оказался смят капот. Передний бампер суперкара частично опустился, а переднее левое колесо оказалось неестественно выгнуто, что может свидетельствовать о повреждениях подвески. В салоне автомобиля сработала боковая подушка безопасности со стороны водителя.