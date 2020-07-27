У General Motors появится новый бренд

По данным GM Authority, концерн создаст новый бренд – GMSV. Согласно заявке, он будет охватывать товары и услуги, относящиеся к «самолетам, лодкам, трейлерам, велосипедам, автомобилям и двигателям для них, автобусам, грузовикам и мотоциклам, а также запчастям и аксессуарам для всего вышеперечисленного».
В 2021 General Motors должен завершить продажи автомобилей под маркой Holden в Австралии и Новой Зеландии, а также закрыть испытательную лабораторию и дизайн-студии в Мельбурне. После того, как автопроизводитель официально подтвердил эту информацию, возник вопрос о дальнейшем присутствие GM на местных рынках.
Изначально бренд Holden был независимым, а в 1931 году его приобрёл General Motors. Первые автомобили американо-австралийской марки сошли с конвейера в 1948 году, а под конец своего существования Holden был представлен кроссоверами Acadia и Equinox, хэтчбеком Astra, а также моделью Commodore в кузове лифтбек и универсал.
Весной 2020 года сенатор австралийского штата Квинсленд Джеймс Макграт предложил выкупить у General Motors бренд Holden за один австралийский доллар (51 рубль по нынешнему курсу). Он объяснил это тем, что марка существует в стране 164 года и уже стала частью национальной культуры Австралии.