У General Motors появится новый бренд

По данным GM Authority, концерн создаст новый бренд – GMSV. Согласно заявке, он будет охватывать товары и услуги, относящиеся к «самолетам, лодкам, трейлерам, велосипедам, автомобилям и двигателям для них, автобусам, грузовикам и мотоциклам, а также запчастям и аксессуарам для всего вышеперечисленного».

В 2021 General Motors должен завершить продажи автомобилей под маркой Holden в Австралии и Новой Зеландии, а также закрыть испытательную лабораторию и дизайн-студии в Мельбурне. После того, как автопроизводитель официально подтвердил эту информацию, возник вопрос о дальнейшем присутствие GM на местных рынках.