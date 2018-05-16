Посмотрите на самый большой картодром в Северной Америке

В канадской провинции Онтарио 1 июня откроется крупнейший в Северной Америке картодром — Niagara Speedway. Его особенностью станет многоуровневая архитектура и спиральный подъем с перепадом высот 12 метров. Об этом сообщает портал Jalopnik.

Самым большим крытым картодромом в мире считается NASKART в американском Монтвилле, штат Коннектикут. Его площадь достигает 10,2 тысячи квадратных метров. Внутри здания находится два трека, расположенных нескольких этажах. На этом картодроме могут гоняться только карты, оснащенные электромоторами.

Длина картодрома Niagara Speedway составит 610 метров. На его постройку ушло 270 тонн стали, 4459 тонн бетона, 655 погонных метров ограждений и 10 тысяч болтов.

Одновременно по треку могут ездить 36 картов. Их максимальная скорость на отдельных участках составит 24 километра в час.

Видео с YouTube-канала MLive.

Глава девелоперской компании HOCO Limited Гарри Оукс назвал Niagara Speedway «картодромом на стероидах». По его словам, сначала это будет похоже на обычный гоночный трек, потом резкий подъем и затяжной спуск по волнообразной части трассы. На одну гоночную сессию выделяется пять минут. За это время можно проехать три круга.

Весной прошлого года канадская компания Daymak представила электрический карт под названием C5 Blast. Его приводит в движение 14-сильный электромотор, а также 12 турбовентиляторов: четыре создают 60 килограммов тяги и помогают разгонять машину, а восемь других — подъемную силу. Расчетное время разгона до 96 километров в час — 1,5 секунды.