Посмотрите на электрокарт, созданный Xiaomi совместно с Lamborghini

Карт выкрашен в фирменный жёлтый цвет Giallo Orion и украшен наклейками Lamborghini, которые указывают на принадлежность к особой серии. В списке оснащения – спойлер, светодиодные фары цвета Ice Lake Blue и аудиосистема, которая способна имитировать звук настоящего суперкара итальянской марки. В стандартную комплектацию также входят шины для дрифта. Рама GoKart Pro рассчитана на нагрузку до 100 килограммов.