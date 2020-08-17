Посмотрите на электрокарт, созданный Xiaomi совместно с Lamborghini

Карт выкрашен в фирменный жёлтый цвет Giallo Orion и украшен наклейками Lamborghini, которые указывают на принадлежность к особой серии. В списке оснащения – спойлер, светодиодные фары цвета Ice Lake Blue и аудиосистема, которая способна имитировать звук настоящего суперкара итальянской марки. В стандартную комплектацию также входят шины для дрифта. Рама GoKart Pro рассчитана на нагрузку до 100 килограммов.
Xiaomi
В движение карт приводит 6,5-сильный электромотор, который питает батарея ёмкостью 432 ватт-часа. На одном заряде Ninebot GoKart Pro проезжает 62 круга протяжённостью 400 метров с максимальной скоростью 40 километров в час.
Выпуск Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition приурочен к десятилетнему юбилею компании Xiaomi. Цены на новинку на китайском рынке стартуют от 9 999 юаней (чуть более 100 тысяч рублей по актуальному курсу).
В конце июля в Сети появилось видео «с самым быстрым картом в мире». Карт, оснащённый двигателем от супербайка Honda, смог показать на отрезке в четверть мили (402 метра) максимальную скорость чуть больше 219 километров в час.